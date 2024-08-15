На Курщині російський строковик підірвав себе гранатою: його врятували українці

Строковик розповів, що боявся здаватися у полон, бо думав, що українці його катуватимуть.

У Курській області російський строковик із Санкт-Петербурга на ім'я Федір підірвав себе разом із товаришем, бо злякався ЗСУ.

Про це повідомляє УНІАН.

Строковик розповів, що боявся здаватися у полон, бо думав, що українці його катуватимуть. Натомість, росіянину надали медичну допомогу і врятували життя. Він зазначив, що українські військові також ділилися водою та сигаретами.

"Я просто дістав гранату. Він сказав: давай! Ми обнялися і кинули її на землю, сказали один одному останні теплі слова. У товариша теж поранення ноги. На той момент я вже тричі розумів, що ближче до смерті. Ми боялися здатися в полон, ми не знали, що буде тут. Ми боялися, що будуть довгі й болісні тортури. Але з урахуванням того, як це в реальності відбувається зараз, я можу сказати тільки спасибі за те, що врятували моє життя і вилікували", – розповів російський строковик.

Нагадаємо, російський строковик з Курщини здав ЗСУ позиції кадировців, які його ґвалтували.

Ще одного строковика, який говорив правду про боягузство бойовиків "Ахмат", кадирівці викрали і примусили вибачатися на камеру.

Раніше повідомлялося, що у Курській області до полону потрапило багато росіян, серед них — строковики.

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