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На Курщині "щось відбувається": керівник ЦПД заінтригував заявою

На Курщині "щось відбувається": керівник ЦПД заінтригував заявою

Українські військові провели "вдалі дії" на Курщині / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські воєнкори не знають, як коментувати події, що зараз відбуваються у Курській області.

Сили оборони України, ймовірно, провели успішну операцію у Курській області.

На це натякнув керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"На Курщині є вдалі дії Сил оборони, які поки не знають як коментувати ворожі воєнкори. Бо розуміють, що ситуація складається таким чином, що росіянам необхідно перекидати туди з інших напрямків ще більше сил", – зазначив керівник ЦПД.

Андрій Коваленко не розкрив жодних подробиць цих "вдалих дій" Сил оборони України.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 24 вересня, війська України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Водночас росіяни не припиняють спроб витіснити ЗСУ з Курщини. 

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