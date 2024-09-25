На Курщині "щось відбувається": керівник ЦПД заінтригував заявою

Російські воєнкори не знають, як коментувати події, що зараз відбуваються у Курській області.
Сили оборони України, ймовірно, провели успішну операцію у Курській області.
На це натякнув керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"На Курщині є вдалі дії Сил оборони, які поки не знають як коментувати ворожі воєнкори. Бо розуміють, що ситуація складається таким чином, що росіянам необхідно перекидати туди з інших напрямків ще більше сил", – зазначив керівник ЦПД.
Андрій Коваленко не розкрив жодних подробиць цих "вдалих дій" Сил оборони України.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 24 вересня, війська України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Водночас росіяни не припиняють спроб витіснити ЗСУ з Курщини.
Читайте також: