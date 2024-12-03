На Курщині тривають бої на головному "українському плацдармі": що відомо (мапи ISW)

Війська РФ цілодобово атакують позиції ЗСУ в Курській області, іноді за допомогою бронетехніки, а іноді за допомогою більш легкої техніки, як-от мотоциклів і всюдиходів, які росіяни використовують для транспортування піхоти в райони біля лінії фронту.

В Курській області 2 грудня тривали бої на головному "українському плацдармі", але ані українські війська, ані російська армія не мали підтвердженого просування.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто просуваються в районі Мартинівки (на північний схід від Суджі), хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Операція ЗСУ в Росії / мапа: ISW

Також російські блогери розповідали, що бої тривали на південний схід від Коренево в районі Новоіванівки, Дар'їно та Миколаєво-Дар'їно, та на південний схід від Суджі в районі Погребків і Плехово.

Українські військові 1 і 2 грудня відзначили, що війська РФ цілодобово атакують позиції ЗСУ в Курській області, іноді за допомогою бронетехніки, а іноді за допомогою більш легкої техніки, як-от мотоциклів і всюдиходів, які росіяни використовують для транспортування піхоти в райони біля лінії фронту.

Російське інсайдерське джерело заявило 2 грудня, що влада РФ виділила щонайменше 10 мільйонів рублів (94 тисячі доларів) на проєкт перетворення всього кордону на "одну велику укріплену територію" після того, як російські оборонні лінії в Курській області не стримали ЗСУ під час початку української операції в регіоні в серпні.

1 грудня російське інсайдерське джерело повідомило, що 30 листопада з української системи HIMARS було завдано удару по командному пункту 83-ї окремої повітряно-десантної (ВДВ) бригади РФ в Курській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, які дрони РФ використовує на Курщині.

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