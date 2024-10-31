На Курщині уже перебуває 3000 солдатів КНДР: як їх використають — керівник ЦПД

Російська пропаганда видаватиме північнокорейських військових за калмиків, тувинців та бурятів.

На території Курської області РФ уже перебуває 3000 військових КНДР, яких будуть кидати у бій у російській формі.

Про це у четвер, 31 жовтня, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, північнокорейське підкріплення буде поповнювати різні підрозділи армії РФ.

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“Їхні російські документи вже готові. Вони будуть у російській формі, а пропаганда видаватиме їх за калмиків, тувинців та бурятів”, - зазначив Коваленко.

Він також додав, що солдатами з КНДР будуть укомплектовані російські лінійні частини. Окрім того, представники інженерних військ з КНДР уже присутні на окупованій території Донецької області.

“Загалом, росіяни планують залучати військових з КНДР на Курщині для навчання в бойових умовах. Всього в РФ зараз 12 тисяч військових КНДР. У подальшому РФ також планує залучати їх на тимчасово окупованих територіях. Всі плани відомі”, - наголосив керівник ЦПД.

Нагадаємо, раніше очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що військові з Північної Кореї переміщуються до Курської області Росії. Солдати Кіме Чен Ина одягнули російську форму, вони також використовують російське спорядження.

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