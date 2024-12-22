На Курщині в бою за Україну загинув командир загону "Вільна Грузія" Бадрі Кварацхелія

Загинув ще один грузинський боєць.

На Курщині в бою за Україну загинув грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія, який був командиром загону "Вільна Грузія".

Про це повідомляє Interpress News із посиланням на підтвердження МЗС Грузії.

Бадрі Кварацхелія разом із чотирма українськими військовими бився із 300 російськими солдатами у Курській області.

На Курщині в бою за Україну загинув грузинський доброволець

Як повідомляє Telegram-канал "Грузинский прохожий" із посиланням на свідчення українських побратимів бійця, грузинського добровольця вбили пострілом у спину.

Там також наголосили на "колосальній перевазі росіян в особовому складі на цій ділянці фронту".

Відомо, що у вересні 2023 року Бадрі Кварацхелія був нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест за бездоганне виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що батько сімох дітей загинув на фронті, а його родина дивом врятувалась від росіян. Про це з Миколаївщини розповіла кореспондентка ТСН Олена Шворак.

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