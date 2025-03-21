На Курщині вгатили по газовимірювальній станції: Генштаб повідомив, хто це зробив

Росіяни традиційно звинувачують українську сторону в атаці.
Росія звинуватила Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа" на Курщині. Ці звинувачення безпідставні.
Про це йдеться у заяві Генерального штабу України.
"Зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами. Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією - обстріляв цей об’єкт з артилерії", - йдеться у повідомленні.
Варто додати, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.
Нагадаємо, на Курщині горить газовимірювальна станція "Суджа". За даними ЗМІ, перед займанням у Суджі пролунали вибухи. Дим нібито видно навіть із Сум, на кордоні між Росією та Україною стояв величезний вогняний стовп.
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