На Курщині вгатили по газовимірювальній станції: Генштаб повідомив, хто це зробив

Росія звинуватила Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа" на Курщині. Ці звинувачення безпідставні.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу України.

"Зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами. Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією - обстріляв цей об’єкт з артилерії", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

Нагадаємо, на Курщині горить газовимірювальна станція "Суджа". За даними ЗМІ, перед займанням у Суджі пролунали вибухи. Дим нібито видно навіть із Сум, на кордоні між Росією та Україною стояв величезний вогняний стовп.

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