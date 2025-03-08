На Курщині ворог знову масово використовує солдатів з КНДР: фото DeepState

У Курській області РФ, де триває спеціальна операція Сил оборони України, противник масово використовує солдатів із КНДР, яких кидають на штурм як “гарматне м’ясо”.

Про це повідомляє моніторингова група DeepState, опублікувавши знімок із тепловізора, зроблений у районі Суджі.

У повідомленні зауважили, що росіяни намагаються “виїхати на чужому горбі”.

“Основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони несуть найбільші втрати”, - повідомили у DeepState.

На опублікованому кадрі видно теплові сигнатури великої групи противника, яка рухалася на штурм, але почала блукати і потім потрапила під вогонь української артилерії.

Солдатів з КНДР масово відправляють на штурм у Курській області / Фото: t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Курській області РФ російські диверсанти намагались проникнути на підконтрольну ЗСУ територію, використовуючи підземні комунікації. Однак українські десантники організували засідку та знищили ворожу групу.

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