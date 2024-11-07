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На Курщині ймовірно приземляться нові борти з північними корейцями

На Курщині ймовірно приземляться нові борти з північними корейцями

Ілюстративне фото. Війська КНДР збираються летіти на Курщину. / Фото: Associated Press

Російські військові виклали до Мережі, де саме приземляться солдати з КНДР.

На аеродромі Курська, ймовірно, сьогодні чекають на нові борти з північними корейцями.

Про це інформує український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на колег з DW. 

Для їхнього прикриття встановили зенітно-ракетний комплекс "ТОР" і зарядили його ракетами.

"Довго не могли законектити до комплексу РЛС через типові російські проблеми з некомплектом штатного обладнання.Але законектили. Борти можуть сідати. Ура, це лайно працює! Хто що летить, давай швидко лети сюди", - заявив один з солдатів російської армії. 

"Дякую колегам з DW за те, що надали доступ до монологів цього російського військового, який викрив позиції ППО", - резюмував журналіст. 

Нагадаємо, раніше голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російські інструктори навчають північнокорейських військових та офіцерів керувати дронами на Курщині.

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