Російські військові виклали до Мережі, де саме приземляться солдати з КНДР.

На аеродромі Курська, ймовірно, сьогодні чекають на нові борти з північними корейцями.

Про це інформує український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на колег з DW.

Для їхнього прикриття встановили зенітно-ракетний комплекс "ТОР" і зарядили його ракетами.

"Довго не могли законектити до комплексу РЛС через типові російські проблеми з некомплектом штатного обладнання.Але законектили. Борти можуть сідати. Ура, це лайно працює! Хто що летить, давай швидко лети сюди", - заявив один з солдатів російської армії.

"Дякую колегам з DW за те, що надали доступ до монологів цього російського військового, який викрив позиції ППО", - резюмував журналіст.

Також читайте Рютте розповів, чим загрожує Європі відправлення військ КНДР до Росії

Нагадаємо, раніше голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російські інструктори навчають північнокорейських військових та офіцерів керувати дронами на Курщині.

Читайте також: