Російські військові виклали до Мережі, де саме приземляться солдати з КНДР.
На аеродромі Курська, ймовірно, сьогодні чекають на нові борти з північними корейцями.
Про це інформує український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на колег з DW.
Для їхнього прикриття встановили зенітно-ракетний комплекс "ТОР" і зарядили його ракетами.
"Довго не могли законектити до комплексу РЛС через типові російські проблеми з некомплектом штатного обладнання.Але законектили. Борти можуть сідати. Ура, це лайно працює! Хто що летить, давай швидко лети сюди", - заявив один з солдатів російської армії.
"Дякую колегам з DW за те, що надали доступ до монологів цього російського військового, який викрив позиції ППО", - резюмував журналіст.
Нагадаємо, раніше голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російські інструктори навчають північнокорейських військових та офіцерів керувати дронами на Курщині.
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