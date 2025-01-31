На Курщині з поля бою зникли солдати КНДР: що відбувається

Іван Тимочко вважає, що північнокорейських військових відвели від лінії фронту лише для перегрупування, а про повернення їх додому наразі не йдеться.

Повідомлення про те, що військові підрозділи з Північної Кореї раптом зникли з фронту у Курській області, ймовірно, свідчать про те, що північнокорейці, яким вдалося вижити у бою, зараз передають свій досвід "необстріляним" солдатам КНДР.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі "24 Каналу".

"Це банальне перегрупування. Можливо ті рештки [військових КНДР – ред.], які там перебувають, отримають досвід навчання, підготовку від тих, хто вижив у боях. Потім ті, хто вижив, можливо поїдуть назад до Північної Кореї готувати наступні ешелони військових. А ті, які отримають якусь тактичну підготовку в умовному тилу РФ, будуть залучені на фронті та чекатимуть на додаткове поповнення", – пояснив Тимочко.

За його словами, зараз не варто сподіватись, що північнокорейські солдати взагалі зникнуть з російсько-українського фронту.

"Наразі вони нарощуватимуть сили. Північнокорейські солдати у РФ – це не про оборону Росії. Це про створення ще однієї армії диктатури з бойовим досвідом. Росія та КНДР підписали та ратифікували всеосяжну підтримку та допомогу. Зараз же будуть когось затягувати туди", – вважає Іван Тимочко.

Нагадаємо, анонімні джерела NYT наголошують, що північнокорейських військ, які відправляли на війну як підкріплення для армії РФ, не помічали на фронті вже близько двох тижнів. Але, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за три місяці боїв чисельність сил КНДР скоротилася вдвічі.

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