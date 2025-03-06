На Курщину знову підтягнули солдатів Кім Чен Ина: експерт про рекордні втрати армії РФ

Російські війська тиснуть на українські позиції в Курській області РФ одночасно з кількох напрямків, але успіху не мають і зазнають рекордних втрат. Росія знову підтягнула північнокорейських солдатів до боїв

Про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами експерта, найбільших втрат у боях у Курській області зазнала 83-тя Уссурійська бригада морської піхоти ЗС РФ — близько 400 військовослужбовців убитими і пораненими з 480, які прибули на територію Курщини. Аналогічна ситуація з бойовими втратами особового складу і в 155-й бригаді морської піхоти ЗС РФ.

"Лише один штурм позиції Сил оборони України призвів до колосальних втрат у живій силі та техніці окупантів, фактично знекровив цю бригаду", - наголосив Снєгирьов.

Експерт наголошує, що про величезні втрати російської армії також свідчить те, Росія знову підтягнула північнокорейських солдатів на Курщину.

"Із 12 000 військовослужбовців КНДР, вже передислокованих на територію Курської області, знищено близько чотирьох тисяч. Тобто кожен третій, а це, безумовно, колосальні втрати особового складу як російських військ, так і військовослужбовців КНДР", - наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати РФ станом на 6 березня 2025-го. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

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