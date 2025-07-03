На Курщині ліквідували заступника головкома ВМФ Росії

Головком ВМФ Росії Михайло Гудков / © російські телеграм-канали

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У Курській області РФ нібито ліквідували заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ, генерал-майора Михайла Гудкова. Це внаслідок удару по командному пункту в Коренево.

Про це писали «воєнкори» країни-агресорки в Telegram. Вони стверджували, що разом із Гудковим було вбито ще понад 10 окупантів, більшість з яких — старші офіцери.

Потім, за даними кремлівського пропагандистського агентства ТАСС, цю інформацію підтвердив губернатор Примор’я Олег Кожемяко.

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«Гвардії генерал-майор, заступник головнокомандувача ВМФ Росії Михайло Гудков загинув у Курській області», — уточнив губернатор Примор’я.

Зазначається, що Михайло Гудков був призначений заступником головкома ВМФ РФ 28 березня 2025 року. До цього він був командиром 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Нагадаємо, у підмосковному місті Балашиха 25 квітня вибухнуло авто, внаслідок чого загинув один із ключових генералів армії Росії — Ярослав Москалик. Він координував військові операції в Україні.

26 квітня Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання виконавця ліквідації російського генерала Ярослава Москалика. У повідомленні ФСБ йдеться про те, що бомбу в автомобіль Volkswagen Golf, внаслідок підриву якого загинув російський воєнний злочинець, підклав «агент українських спецслужб» Ігнат Кузін 1983 року народження. Вибуховий пристрій він нібито взяв зі схованки, підготовленої українськими спецслужбами в одному з районів російської столиці Москви.

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За даними ФСБ, затриманий нібито має посвідку на проживання в Україні.