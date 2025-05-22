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- Війна
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На Курщині пролунали вибухи на місці скупчення російської військової техніки
Російські «воєнкори» пишуть про удар невідомими «потужними ракетами».
У четвер, 22 травня, на виїзді з міста Льгов Курської області РФ пролунали потужні вибухи на місці скупчення російської військової техніки.
Як повідомляє місцевий Telegram-канал «Пепел», сталося це поблизу АЗС "Роснефть" на трасі в напрямку міста Рильська.
Очевидці стверджують, що загалом пролунало три вибухи з інтервалом 5-7 хвилин.
Російські «воєнкори» пишуть, що ЗСУ завдали ударів по російських військових «якимись потужними ракетами».
Точна кількість загиблих і постраждалих російських військовослужбовців наразі невідома.
Місце ймовірного удару було оточене військовими та оперативними службами.
Українське командування наразі не коментувало інцидент з російськими військовими на Курщині.
Нагадаємо, українські війська нещодавно просунулися на південній околиці Тьоткіно Курської області РФ.