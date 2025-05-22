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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
855
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На Курщині пролунали вибухи на місці скупчення російської військової техніки

Російські «воєнкори» пишуть про удар невідомими «потужними ракетами».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Вибухи в Росії

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

У четвер, 22 травня, на виїзді з міста Льгов Курської області РФ пролунали потужні вибухи на місці скупчення російської військової техніки.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал «Пепел», сталося це поблизу АЗС "Роснефть" на трасі в напрямку міста Рильська.

Очевидці стверджують, що загалом пролунало три вибухи з інтервалом 5-7 хвилин.

Російські «воєнкори» пишуть, що ЗСУ завдали ударів по російських військових «якимись потужними ракетами».

Точна кількість загиблих і постраждалих російських військовослужбовців наразі невідома.

Місце ймовірного удару було оточене військовими та оперативними службами.

Українське командування наразі не коментувало інцидент з російськими військовими на Курщині.

Нагадаємо, українські війська нещодавно просунулися на південній околиці Тьоткіно Курської області РФ.

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