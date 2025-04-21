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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
259
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На Курщині ЗСУ знищили місце запуску ворожих БпЛА (фото)

Українська авіація вдарила по місцю пуску російських дронів у Курській області.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
На Курському напрямку завдали ударів по ворожих цілях в Тьоткіно

На Курському напрямку завдали ударів по ворожих цілях в Тьоткіно / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У суботу, 19 квітня, Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ворожих ударних безпілотників у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Про це передає Генштаб ЗСУ.

Об’єкт використовувався росіянами для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 ворожих операторів дронів.

«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним», — запевнили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли у полон дев'ять окупантів на Курщині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
259
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