На Курщині ЗСУ знищили місце запуску ворожих БпЛА (фото)

На Курському напрямку завдали ударів по ворожих цілях в Тьоткіно / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

У суботу, 19 квітня, Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ворожих ударних безпілотників у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Про це передає Генштаб ЗСУ.

Об’єкт використовувався росіянами для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 ворожих операторів дронів.

Реклама

«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним», — запевнили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли у полон дев'ять окупантів на Курщині.