"На Курському напрямку управління військами неадекватне": Стерненко відреагував на заяву комбата 47-ї бригади

Сергій Стерненко — активіст і волонтер

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На протест офіцера — комбата 47 ОМБр Олександра Ширшина, який подав рапорт про звільнення з посади і звинуватив командування в невиправданій втраті українських військових на Курщині, відреагував активіст та волонтер Сергій Стерненко.

Про це Сергій Стерненко написав 18 травня.

«Військо потребує негайних і системних змін. Масштабної реформи. Не поодиноких покращень, як наразі, а комплексних змін. Заява комбата з 47 ОМБр Олександра Ширшина — тому підтвердження», — заявив Стерненко.

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За його словами, він знайшов підтвердження заяви Ширшинаого і в твердженнях інших військових.

«Його (Олександра Ширшина — ред.) батальйон перебуває на Курському напрямку, і я, поговоривши із іншими воїнами на цій ділянці, можу підтвердити — управління військами там неадекватне», — написав Стерненко.

Він також наголосив, що «за невиправдані втрати, як завжди, ніхто відповідальності не несе».

«Необхідна реакція на найвищому рівні. Змінимось або загинемо — це не лише гасло. Це наша реальність. Україна не вистоїть із такими підходами», — написав активіст.

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Що відомо про заяву Ширшина

Раніше командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Маґура» Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади, звинувативши командування в «дебільних задачах» і невиправданій втраті людей.

Журналіст Юрій Бутусов прокоментувавв допис комбата і закликав вище військове керівництво надати офіційну оцінку ситуації.

Зі слів Бутусова, йдеться про провальні дії поблизу села Тьоткіне, де підрозділи ЗСУ намагаються атакувати в лоб під російськими дронами, що фіксують та уражають українську техніку.

Також підполковник НГУ, колишній начальний штабу бригади «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич підтримав Олександра Ширшина.

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Генштаб відреагував на слова комбата 47-ї бригади та пообіцяв рішення.

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