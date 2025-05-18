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- Війна
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"На Курському напрямку управління військами неадекватне": Стерненко відреагував на заяву комбата 47-ї бригади
Військо потребує негайних і системних змін і масштабних реформ, вважає активіст.
На протест офіцера — комбата 47 ОМБр Олександра Ширшина, який подав рапорт про звільнення з посади і звинуватив командування в невиправданій втраті українських військових на Курщині, відреагував активіст та волонтер Сергій Стерненко.
Про це Сергій Стерненко написав 18 травня.
«Військо потребує негайних і системних змін. Масштабної реформи. Не поодиноких покращень, як наразі, а комплексних змін. Заява комбата з 47 ОМБр Олександра Ширшина — тому підтвердження», — заявив Стерненко.
За його словами, він знайшов підтвердження заяви Ширшинаого і в твердженнях інших військових.
«Його (Олександра Ширшина — ред.) батальйон перебуває на Курському напрямку, і я, поговоривши із іншими воїнами на цій ділянці, можу підтвердити — управління військами там неадекватне», — написав Стерненко.
Він також наголосив, що «за невиправдані втрати, як завжди, ніхто відповідальності не несе».
«Необхідна реакція на найвищому рівні. Змінимось або загинемо — це не лише гасло. Це наша реальність. Україна не вистоїть із такими підходами», — написав активіст.
Що відомо про заяву Ширшина
Раніше командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Маґура» Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади, звинувативши командування в «дебільних задачах» і невиправданій втраті людей.
Журналіст Юрій Бутусов прокоментувавв допис комбата і закликав вище військове керівництво надати офіційну оцінку ситуації.
Зі слів Бутусова, йдеться про провальні дії поблизу села Тьоткіне, де підрозділи ЗСУ намагаються атакувати в лоб під російськими дронами, що фіксують та уражають українську техніку.
Також підполковник НГУ, колишній начальний штабу бригади «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич підтримав Олександра Ширшина.
Генштаб відреагував на слова комбата 47-ї бригади та пообіцяв рішення.
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