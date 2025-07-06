На Київщині дрони поранили трьох людей і знищили майно - ОВА

Наслідки атаки БпЛА

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У ніч проти 6 липня ворожі безпілотники атакували Вишгородський район Київської області.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«35-річний чоловік отримав уламкові поранення спини, рук та ніг», — зазначили в адміністрації.

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Окрім нього, постраждали 79-річна жінка та 75-річний чоловік — у них зафіксовано гостру реакцію на стрес.

Внаслідок удару пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки та кілька приватних садиб.

Знищено чотири гаражні приміщення й один автомобіль. Ще три автомобілі зазнали пошкоджень.

Раніше повідомлялося, що Уу ніч проти 6 липня російські війська завдали масованої атаки ударними дронами по низці українських міст. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Запоріжжі та Миколаєві.

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Ми раніше інформували, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.