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- Війна
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На Київщині дрони поранили трьох людей і знищили майно - ОВА
У ніч проти 6 липня на Київщині безпілотники завдали удару по житловій інфраструктурі.
У ніч проти 6 липня ворожі безпілотники атакували Вишгородський район Київської області.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
«35-річний чоловік отримав уламкові поранення спини, рук та ніг», — зазначили в адміністрації.
Окрім нього, постраждали 79-річна жінка та 75-річний чоловік — у них зафіксовано гостру реакцію на стрес.
Внаслідок удару пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки та кілька приватних садиб.
Знищено чотири гаражні приміщення й один автомобіль. Ще три автомобілі зазнали пошкоджень.
Раніше повідомлялося, що Уу ніч проти 6 липня російські війська завдали масованої атаки ударними дронами по низці українських міст. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Запоріжжі та Миколаєві.
Ми раніше інформували, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.