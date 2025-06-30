- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 713
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині та у низці областей лунає повітряна тривога: яка загроза
Через загрозу балістики мешканця «червоних» областей слід перебувати в укриттях.
У Київській та низці інших областей пролунав сигнал повітряної тривоги. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога!», — зазначили у ПС ЗСУ.
Станом на 12:47 почервоніли такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Кіровоградська
Черкаська
Полтавська
У ніч проти 29 червня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів. Як інформували Повітряні Сили ЗСУ:
БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину.
БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
БпЛА на Черкащині та півдні Київщини курсом на захід.
БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.
БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
БпЛА на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
БпЛА з півночі курсом на Київ.
Полтава — БпЛА з півночі у напрямку міста.
Дніпро — БпЛА у напрямку міста.