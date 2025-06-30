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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
713
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1 хв

На Київщині та у низці областей лунає повітряна тривога: яка загроза

Через загрозу балістики мешканця «червоних» областей слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Тривога

Тривога / © ТСН

У Київській та низці інших областей пролунав сигнал повітряної тривоги. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога!», — зазначили у ПС ЗСУ.

Станом на 12:47 почервоніли такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

  • Черкаська

  • Полтавська

У ніч проти 29 червня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів. Як інформували Повітряні Сили ЗСУ:

  • БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину.

  • БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

  • БпЛА на Черкащині та півдні Київщини курсом на захід.

  • БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.

  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

  • БпЛА з півночі курсом на Київ.

  • Полтава — БпЛА з півночі у напрямку міста.

  • Дніпро — БпЛА у напрямку міста.

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