На Київщині військові відмовились їхати на передову: як їх покарали (фото)

Четверо солдатів з Київської області не захотіли йти на бойове завдання / © Державне бюро розслідувань

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У Київській області четверо військовослужбовців відмовилися виконати бойовий наказ командування — за це їм повідомлено про підозру. Військові, попри придатність до служби, свідомо не вирушили до району бойових дій, тим самим порушивши чинне законодавство.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у Telegram.

Інцидент стався в одній із військових частин, дислокованій на Київщині. У ДБР наголосили: у той час, коли їхні побратими виконували бойове завдання, ці четверо солдатів відверто проігнорували наказ. В умовах воєнного стану така поведінка розцінюється як серйозне правопорушення.

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© Державне бюро розслідувань

Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України (непокора в умовах воєнного стану), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. За рішенням суду, їх узято під варту.

© Державне бюро розслідувань

© Державне бюро розслідувань

У ДБР підкреслили, що обов’язок захищати Україну визначено Конституцією, а за ухилення від цього обов’язку настає відповідальність, незалежно від звання чи посади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Львівщині засудили солдата, який втік з військової частини та не з’являвся на службу два місяці.