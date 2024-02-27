На Лимано-Куп’янському напрямку сталося 25 бойових зіткнень: стали відомі втрати росіян

Для ураження позицій Сил оборони противник застосовує на Лимано-Куп’янському напрямку усі види наявного озброєння – навіть шахеди.

Про це повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Минулої доби там зафіксовано шість авіаційних нальотів – літаками Су-34 та Су-35.

За один такий захід бомбардувальник скидає від двох до чотирьох керованих авіаційних бомб.

33 рази росіяни били дронами-камікадзе.

На Лимано-Куп’янському напрямку сталося 25 бойових зіткнень – втрати росіян склали 275 осіб вбитими та пораненими.

Знищено 73 одиниці військової техніки ворога – гармати, автомобілі, 59 БПЛА, 10 укриттів противника.

Нагадаємо, 27 лютого українські військові на східному напрямку приземлили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.