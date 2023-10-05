На Лимано-Куп’янському напрямку ситуація вкрай важка: у ЗСУ назвали нову ціль росіян

На Лимано-Куп’янському напрямку ситуація зараз важча, ніж на Бахмутському. Нова ціль ворога – Макіївка.

Росіяни кидають усі сили, аби захопити Макіївку. Там відбувається найбільше бойових зіткнень з ворогом.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"На мою думку, найдинамічніший напрямок – Лимано-Куп’янський. Там зараз найважча ситуація. Противник використовує дуже інтенсивно свої Су-35 – нові штурмовики, які можуть стріляти по повітряних та наземних цілях. Вони заходять переважно парами. Також ворог використовує Ка-52, Су-25, Мі-8. Інтенсивність штурмових дій там зараз підвищилась. За минулу добу зафіксовано 8 бойових зіткнень", - розповів Ілля Євлаш.

За його словами, росіяни зараз обрали нову точку – Макіївка – і спрямовують всі зусилля на цей напрямок. Ці 8 боєзіткнень відбулися саме там.

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"Якщо порівнювати (з Бахмутським напрямком - ред.) в особовому складі – це понад 110 тисяч військовослужбовців (на Лимано-Куп’янському напрямку - ред.), 1085 танків, майже 2000 бойових броньованих машин. Це БМП, БМД, МТ-ЛБ, "Тигри", різні дозорні машини, понад 700 одиниць артилерійських систем та ще близько пів тисячі РСЗВ", - каже речник Східного угруповання військ.

Водночас на Бахмутському значно менші цифри: 51 тисяча особового складу, 211 танків, 1000 бойових броньованих машин, 110 артилерійських систем та ще 100 РСЗВ".

Євлаш додав, що українські військові продовжують завдавати ударів по окупантах. Так, українським бійцям вдалося пошкодити російську РЛС "Зоопарк", яка "дуже докучала нашим військовим". За його слвоами, це була "жирна ціль". Тож тепер на цьому напрямку буде "трохи легше", поки росіяни приводять її до ладу.

Водночас речник Східного угруповання додав, що на Бахмутському напрямку тривають важкі бої в районі залізниці: "Ми намагаємося відкинути ворога та закріпитися на досягнутих рубежах. Противник продовжує обстрілювати".

Успіхи ЗСУ на фронті

Генштаб ЗСУ 5 жовтня повідомив, що захисники продовжують тримати оборону на сході та півдні України та вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, крок за кроком звільняючи окуповані території.

Крім того, Сили оборони продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області і 4 жовтня незначно просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися на схід від Новопрокопівки та досягли часткового успіху на захід від Роботиного.

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