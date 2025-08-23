На лімансько-сіверському напрямках РФ намагається просунутися: ситуація загострюється

Російські військові / © Associated Press

Попри значні втрати, російські війська поступово просуваються одразу на кількох ділянках фронту.

23 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив про складну ситуацію на сході України.

Деталі ситуації

За його словами, бої точаться:

від річки Жеребець,

у Серебрянському лісництві,

а також у напрямку Сіверська.

Мирошников наголошує, що до формування напівоточення Сіверська окупантам залишається зовсім небагато. Нині тривають запеклі бої вже на підступах до села Серебрянка. Наступною ціллю ворога може стати село Дронівка, після чого він, імовірно, спробує форсувати Сіверський Донець та вийти на Сіверськ із півночі.

Зі сходу російські війська вже майже підійшли до міста, тоді як із півдня українська оборона тримає лінію Виїмка–Переїзне–Званівка.

Значення Сіверська

Мирошников підкреслює, що Сіверськ є однією з двох ключових східних брам на Слов’янськ. Другою брамою виступає Лиман, і на цьому напрямку ситуація також залишається складною й небезпечною для України.

