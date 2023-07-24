Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На Лиманському напрямку окупанти намагалися атакувати позиції нацгвардійців: ексклюзивне відео штурму

На Лиманському напрямку окупанти намагалися атакувати позиції нацгвардійців: ексклюзивне відео штурму

Дата публікації
Перегляди
71
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Лиманському напрямку окупанти намагалися атакувати позиції нацгвардійців: ексклюзивне відео штурму

Як окупанти штурмували позиції НГУ на Лиманському напрямку. ФОТО: скрин із відео / Фото: МВС

У МВС зазначили, що атака ворога зазнала поразки.

На Лиманському напрямку російська війська намагалися штурмувати позиції військовослужбовців Національної гвардії.

Кадри штурму опублікувало Міністерство внутрішніх справ України вранці 24 липня. 

У відомстві зазначили, що атака ворога зазнала поразки - штурмовики відійшли, але згодом їм на допомогу виїхала так звана "гордість" російського танкобудування – Т-90-М "Прорив". 

"Втім, випробування нашою обороною ворожа броня не пройшла. Танки наїхали на міни і лишилися можливості рухатися. Воїни Національної гвардії України за допомогою протитанкової зброї добили ворожі машини й вони згоріли повністю", - сказано у повідомленні МВС.

Як повідомляли раніше, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ досягли значних успіхів у звільненні території від російських окупантів.

На Лиманському напрямку ворог намагався атакувати позиції нацгвардійців: ексклюзивне відео штурму

На Лиманському напрямку ворог намагався атакувати позиції нацгвардійців: ексклюзивне відео штурму

За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії на ранок 24 липня становлять уже понад 242 620 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 660 російських загарбників.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
71
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація