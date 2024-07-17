На Лиманському напрямку штурмова група окупантів здалася у полон - ЗСУ

Група складалася із контрактників та мобілізованих із бойовим досвідом.
На Лиманському напрямку штурмова група ворога із шести осіб здалася в полон.
Про це повідомив заступник командира 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади Анатолій Сидоренко в ефірі Еспресо.
"На Лиманському напрямку спостерігаємо активність росіян. Ворог не припиняє спроб захопити Терни, проводячи невеличкі штурми кожен день. Два дні тому одна з таких груп була в повному складі захоплена в полон. Точніше, шляхом перерізання логістики та продовольства БК, група з 6 росіян була вимушена здатися в полон", - розповів Сидоренко.
За його словами, група складалася із контрактників та мобілізованих із бойовим досвідом.
Нагадаємо, за даними ОВА, Луганська область окупована на 95%. Одним із найважчих напрямків є Білогорівський та Лиманський напрямок.
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