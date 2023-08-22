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На Лиманському напрямку українські бійці знищили важливу техніку росіян (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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На Лиманському напрямку українські бійці знищили важливу техніку росіян (відео)

Знищення ворожої техніки / Фото: скрин відео СтратКом ЗСУ

Українські бійці вдарили по БМП, танку та уразили БРЕМ окупантів.

На Лиманському напрямку, де ворог обстріляв з артилерії близько 10 населених пунктів, група "Асгард" підрозділу "Очі" разом із 25-ю окремою повітряно-десантною Січеславською бригадою знищили БМП, танк та уразили броньовану ремонтно-евакуаційну машину окупантів.

Відео процесу виклали у СтратКом ЗСУ.

Зараз ворог обрав основним напрямком саме схід. Наступ там триває ще від січня цього року на декількох напрямках.

За словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, саме Лиманський, а також Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський і Бахмутський напрямки стали епіцентром бойових дій.

Додамо, що в Харківській області, за словами Маляр, окупанти намагалися повернути позиції, які вони втратили ще минулої осені.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "МАЛЯР: Обстановка на сході та півдні вкрай напружена! Ворог відчутно збільшив обстріли!"

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Дата публікації
Перегляди
2411
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