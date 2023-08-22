На Лиманському напрямку українські бійці знищили важливу техніку росіян (відео)

Українські бійці вдарили по БМП, танку та уразили БРЕМ окупантів.
На Лиманському напрямку, де ворог обстріляв з артилерії близько 10 населених пунктів, група "Асгард" підрозділу "Очі" разом із 25-ю окремою повітряно-десантною Січеславською бригадою знищили БМП, танк та уразили броньовану ремонтно-евакуаційну машину окупантів.
Відео процесу виклали у СтратКом ЗСУ.
Зараз ворог обрав основним напрямком саме схід. Наступ там триває ще від січня цього року на декількох напрямках.
За словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, саме Лиманський, а також Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський і Бахмутський напрямки стали епіцентром бойових дій.
Додамо, що в Харківській області, за словами Маляр, окупанти намагалися повернути позиції, які вони втратили ще минулої осені.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "МАЛЯР: Обстановка на сході та півдні вкрай напружена! Ворог відчутно збільшив обстріли!"
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