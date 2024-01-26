На Лиманському напрямку ворог кидає в бій важку бронетехніку: які наслідки штурму — пресофіцер бригади

Росіяни втратили десятки одиниць танків, бойових машин піхоти та БТР на підступах до українських позицій.

На Лиманському напрямку російські окупанти знову активізували спроби наступальних дій, кидаючи в бій велику кількість бронетехніки.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ворожі війська, виконуючи наказ командування, намагалися досягти успіху до 1 січня, але всі спроби були невдалими.

"Кілька тижнів росіяни стягували нові сили, живу силу, техніку. Нещодавно росіяни пішли в нову атаку, як то кажуть, як в останній раз. Цього разу ми відчули на собі удар великої кількості бронетехніки. Противник залучив десятки одиниць танків, бойових машин піхоти, БТР, які зараз догорають перед нашими позиціями", - повідомив пресофіцер.

За словами Сергія Діброва, над знищенням ворожої техніки ефективно попрацювали українські сапери, артилеристи та оператори дронів.

"Броньовий кулак ворога відчутно зменшився. Десятки машин залишилися на полі бою, тому росіяни знов посилюють атаки живою силою й кількість артилерійських, стрілецьких обстрілів наших позицій", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилося епічне відео бездарного штурму російських окупантів на позиції ЗСУ поблизу села Спірного на Донеччині, північніше Соледара. Ворог втратив бойову техніку, а солдати здалися в полон.

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