На Лиманському й Бахмутському напрямках ворог щоночі йде в наступ після артилерійських залпів

На Лиманському й Бахмутському напрямках ворог щоночі йде в наступ після артилерійських залпів

На Лиманському й Бахмутському напрямках російські окупанти не припиняють спроб наступати і щоразу за однаковим сценарієм - авіаційний наліт, далі масовані артилерійські удари і вже потім, за підтримки бронетехніки, головно танків та бойових бронемашин, уперед намагається просуватися піхота рашистів.

Атаки, на більшості напрямків, нашим воїнам вдається стримувати, та щоразу, під час артнальотів та авіаударів, боєприпаси влучають по мирних містах та селах українського Сходу, йдеться в ТСН.

«Вони стріляють по інфраструктурі, вони не вибирають цілі якось. Вони стріляють тупо, якось навмання»,- каже військовослужбовець ЗСУ “Нік”.

Лиман - невеличке містечко трохи на північний схід від Слов'янська. Тут на околиці, по кілька разів на день лунають розриви ворожих реактивних “Градів”. У місті десятками вибухають російські міни та артилерійські снаряди. «Ракета довбанула і блок розірвало – 60-ку. Розірвало та внесло і от дівчинку там задавило. І ще й плита впала з кухні», - розповідає місцевий чоловік.

Та ворожа ракета прилетіла у місто наприкінці квітня, відтоді, у Лимані, кажуть місцеві жителі, скінчилось життя. «З першого травня вже взагалі неможливо жити. Люди готують на вогнищах їжу», - каже тітка Оксана.

Донедавна, тут була залізнична станція, зараз вона перетворена ворогом на суцільну руїну. Рештки залізяк дають зрозуміти, рашисти кидають авіаційні бомби десятками. «Інфраструктуру намагаються розбити, б’ють по трансформаторах, лікарнях»,- додає жінка.

По одному із житлових кварталів прифронтового міста, одразу кілька важких російських снарядів прилетіли зранку. Потрапили і в один із приватних гаражів, де стояли автівки. Власникам власноруч довелося гасити пожежу.

Аби далі атакувати Слов'янськ і вийти до кордонів Донеччини, окупантам за будь-яку ціну, треба захопити Лиман. Тож саме тут, тепер рашисти зосередили величезну кількість своєї техніки та піхоти. Штурми, кажуть наші воїни, відбуваються, переважно вночі. «Ворог намагається атакувати вночі. Тобто завдавати несподіваних ударів. Спочатку йдуть артилерійські запали, потім за ними слідує техніка. За технікою слідує піхота», - розказує “Нік”.

Кількість смертоносного залізяччя, що випускають рашисти і по наших військових, і по самому місту - просто неможливо порахувати. Лише напередодні, у Лимані, поранень зазнали півдесятка цивільних жителів. Та попри все, лінію оборони українським воїнам вдається тримати. «Знищуємо багато техніки. Ворог отримує відсіч на будь-який постріл», - кажуть військові.

Лише впродовж минулої доби на Донеччині та Луганщині, наш захисники відбили 17 ворожих атак. Знищили більше десятка одиниць рашиської техніки, поміж якої і три танки.

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