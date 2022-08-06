На лінії фронту між Луганщиною і Донеччиною росіяни застосовують ракети, авіацію і артилерію - Гайдай

Російські окупанти намагаються вийти до адмінкордонів Луганської області, але це їм не вдається.

Упродовж минулої доби, 5 серпня, в районі лінії фронту між Луганщиною та Донеччиною Росія випустила п’ять ракет. Крім того, шість разів працювала ствольна та реактивна артилерія окупанта. Загарбники тричі застосовували міномети. Штурмові дії росіян підтримувалися танковими обстрілами та авіацією.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Стосовно ситуації на фронті - ворог продовжує атакувати, однак сили оборони завдають противнику втрат на всіх напрямках. Російська армія, як і раніше, застосовує тактику "випаленої землі", не шкодуючи цивільне населення та їхні домівки", - наголосив керівник області.

За декількома напрямками росіяни намагалися захопити більш вигідні рубежі, покращити тактичне положення, але вимушені були відійти.

Нагадаємо, розпочалася 164 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти ведуть наступальну операцію на Донецькому напрямку. Детальніше про ситуації на фронті станом на ранок 6 серпня - у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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