На лінії вогню: скільки людей досі залишається в Авдіївці

В Авдіївці на Донеччині, яка перебуває під постійними обстрілами, станом на 20 квітня залишилося 1790 людей .

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Еспресо".

"1790 мешканців, якщо не помиляюся (залишається в Авдіївці, - Ред.). Учора, 20 квітня, семеро людей виїхали з міста", - наголосив він.

За словами Барабаша, гуманітарної допомоги для місцевих мешканців достатньо. Майже щоднялюдям завозять продукти харчування, засоби гігієни, ліки. Начальник військової адміністрації зазначив, що в Авдіївці також є резерви гумдопомоги, утім зауважив, що з міста слід евакуюватися.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що в Авдіївці залишається ще одна дитина – 12-річний хлопець. Протягом 17 та 18 квітня з Авдіївки вивезли двох неповнолітніх дітей.

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