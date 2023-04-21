Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На лінії вогню: скільки людей досі залишається в Авдіївці

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
266
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На лінії вогню: скільки людей досі залишається в Авдіївці

Знищений будинок в Авдіївці. Фото: Командувач Тарнавський

Люди поступово покидають місто.

В Авдіївці на Донеччині, яка перебуває під постійними обстрілами, станом на 20 квітня залишилося 1790 людей .

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Еспресо".

"1790 мешканців, якщо не помиляюся (залишається в Авдіївці, - Ред.). Учора, 20 квітня, семеро людей виїхали з міста", - наголосив він.

За словами Барабаша, гуманітарної допомоги для місцевих мешканців достатньо. Майже щоднялюдям  завозять продукти харчування, засоби гігієни, ліки. Начальник військової адміністрації зазначив, що в Авдіївці також є резерви гумдопомоги, утім зауважив, що з міста слід евакуюватися.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що в Авдіївці залишається ще одна дитина – 12-річний хлопець. Протягом 17 та 18 квітня з Авдіївки вивезли двох неповнолітніх дітей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
266
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація