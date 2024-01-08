На лівобережжі Херсонщини активізувалась авіація РФ: окупанти намагаються вибити ЗСУ

Росіянам не дає спокою присутність Сил оборони на лівому березі. Намагаючись їх вибити звідти, загарбники зазнають суттєвих втрат.

Отримавши суттєві втрати у бронетехніці, російські війська активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонської області. Ворог обстрілює правий берег, аби завадити просуванню ЗСУ на лівий берег.

Про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону 8 січня.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

За словами Гуменюк, коли російські війська вивчали ймовірність повторних застосувань тактичної авіації на цьому напрямку, поки вивчали нові рубежі пусків, то активізували штурмові дії суходолом. Там ворог застосовував і невеличкі піші групи, і діяв за підтримки бронетехніки.

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"Зараз, отримавши знову суттєві втрати у бронетехніці, – за минулу добу ми можемо сказати, що знищили 16 одиниць автобронетехніки ворога, яку вони намагалися застосовувати у штурмових діях, – тоді ми бачимо знову активізацію ворожої авіації", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

Вона додала, що 7 січня окупанти застосовували у напрямку лівого берега Херсонської області і некеровані авіаційні ракети, і керовані авіабомби. Однак ця ворожа авіаційна активність у рази менше ніж та, якої зазнавала Херсонщина до відчуття росіянами загрози для літаків.

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"Росіянам не дає спокою присутність Сил оборони на лівому березі. Намагаючись їх вибити звідти, вони зазнають суттєвих втрат. Кожного разу змушені повертатися на свої позиції з потужними мінусами в особовому складі і втратами техніки", – повідомила Гуменюк.

Тому російські війська підтягують РСЗВ і важку артилерію, щоб максимально тиснути на правий берег.

"Логістика лівого берега наших підрозділів забезпечується з правого берега. Саме тому намагаються тиснути обстрілами на всю інфраструктуру правого берега для того, щоб виключити можливість нашого пересування на лівий берег", – пояснила спікерка захисників півдня.

Нагадаємо, напередодні Гуменюк повідомила, що на лівому березі Херсонщини у штурми йдуть елітні російські війська, бо підрозділи "Шторм-Z" не виправдали очікувань. В середньому фіксується 10 штурмів на добу.

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