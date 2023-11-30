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На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили ворожий "Солнцепек" (відео)

На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили ворожий "Солнцепек" (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1206
Час на прочитання
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На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили ворожий "Солнцепек" (відео)

Російськй "Солнцепек" / Скриншот

Єрмак зазначив, що "рух триває".

Сили оборони України завдали влучного удару і знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" на Херсонщині.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Мережі.

Єрмак опублікував відео, як ЗСУ влучають і знищують російський "Солнцепек" у районі села Кринки.

"Кринки, лівий берег Херсонщини. Наші воїни знищують російський "Солнцепек". Рух триває. Слава Україні", – йдеться в короткому підписі до ролика.

ЗСУ показали, як знищили "Солнцепек" окупантів на лівому березі Херсонщини

ЗСУ показали, як знищили "Солнцепек" окупантів на лівому березі Херсонщини

Зауважимо, за оцінками Інституту вивчення війни, Сили оборони України просунулися на лівобережжі Херсонщини біля Кринок і перекидають туди свої штурмові групи.

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Дата публікації
Перегляди
1206
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