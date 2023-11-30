На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили ворожий "Солнцепек" (відео)

Єрмак зазначив, що "рух триває".
Сили оборони України завдали влучного удару і знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" на Херсонщині.
Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Мережі.
Єрмак опублікував відео, як ЗСУ влучають і знищують російський "Солнцепек" у районі села Кринки.
"Кринки, лівий берег Херсонщини. Наші воїни знищують російський "Солнцепек". Рух триває. Слава Україні", – йдеться в короткому підписі до ролика.
Зауважимо, за оцінками Інституту вивчення війни, Сили оборони України просунулися на лівобережжі Херсонщини біля Кринок і перекидають туди свої штурмові групи.
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