На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили ворожий "Солнцепек" (відео)

Сили оборони України завдали влучного удару і знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" на Херсонщині.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Мережі.

Єрмак опублікував відео, як ЗСУ влучають і знищують російський "Солнцепек" у районі села Кринки.

"Кринки, лівий берег Херсонщини. Наші воїни знищують російський "Солнцепек". Рух триває. Слава Україні", – йдеться в короткому підписі до ролика.

ЗСУ показали, як знищили "Солнцепек" окупантів на лівому березі Херсонщини

Зауважимо, за оцінками Інституту вивчення війни, Сили оборони України просунулися на лівобережжі Херсонщини біля Кринок і перекидають туди свої штурмові групи.

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