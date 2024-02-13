На Лівобережжі Херсонщини морські піхотинці підняли український прапор (відео)

Захисники вкотре нагадують ворогу, що Херсонщина - це Україна.

Воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти підняли український прапор на водонапірній вежі у Кринках, що на лівому березі Дніпра.

Відео опублікували аналітики Deepstate.

"Ворог продовжує бити по логістиці та КАБами по самих Кринках. Кацапський генерал теплинський думає таким чином ліквідувати плацдарм, але виходить в нього так собі. Нагадуємо, що бої тривають і до звільнення ще багато роботи", - йдеться у дописі.

Захисники вкотре нагадують ворогу, що Херсонщина - це Україна.

На Лівобережжі замайорів ще один український прапор

Як повідомляли нещодавно американські аналітики, українські військові досягли певних успіхів у Кринках.

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