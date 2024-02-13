Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Лівобережжі Херсонщини морські піхотинці підняли український прапор (відео)

На Лівобережжі Херсонщини морські піхотинці підняли український прапор (відео)

Український прапор / Фото: pixabay.com

Захисники вкотре нагадують ворогу, що Херсонщина - це Україна.

Воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти підняли український прапор на водонапірній вежі у Кринках, що на лівому березі Дніпра.

Відео опублікували аналітики Deepstate.

"Ворог продовжує бити по логістиці та КАБами по самих Кринках. Кацапський генерал теплинський думає таким чином ліквідувати плацдарм, але виходить в нього так собі. Нагадуємо, що бої тривають і до звільнення ще багато роботи", - йдеться у дописі.

Захисники вкотре нагадують ворогу, що Херсонщина - це Україна.

На Лівобережжі замайорів ще один український прапор

На Лівобережжі замайорів ще один український прапор

Як повідомляли нещодавно американські аналітики, українські військові досягли певних успіхів у Кринках

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація