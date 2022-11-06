На Луганщині активні бої тривають навколо Сватового - голова Сєвєродонецької РВА

Наразі в Луганській області найактивніші бойові дії відбуваються навколо Сватового. Втім, контрнаступ українських Збройних Сил України у регіоні сповільнився.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів керівник Сєвєродонецької РВА Роман Власенко.

За його словами, ситуація в регіоні складна через погодні умови. Зокрема, справа у тому, що волога в землі не дає можливості проїжджати колісною технікою.

"Якесь наше просування можливе лише на гусеницях. Це дуже ускладнює рух ЗСУ вперед. Наразі щодо контрнаступу ситуація трохи сповільнилась біля Білогорівки та Кремінної. Більш-менш рух є навколо Сватового - північніше, південніше. Зараз Сватове є центром протистояння на Луганщині", - розповів він.

Ситуація на Луганщині

Збройні сили хоч повільн, але впевнено просуваються вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. Голова ОВА Сергій Гайдай каже, що звільнення території дається нашим захисникам непросто. До слова, 5 жовтня Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Росіяни завезли на Луганщину велику кількість нещодавно мобілізованих та засуджених. На Сватівському та Кремінському напрямках наразі тривають тяжкі бої.

Тим часом траса Сватове-Кремінна на Луганщині від 28 жовтня перебуває під контролем українських військових. ЗСУ не дають росіянам переміщувати трасою ні особовий склад, ні військову техніку, ані боєприпаси.

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