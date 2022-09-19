На Луганщині Білогорівка повністю зачищена від російських окупантів - Гайдай

На Луганщині Білогорівка повністю зачищена від російських окупантів.

В Луганській області ЗСУ повністю зачистили Білогорівку від російських окупантів. Населений пункт перебуває під контролем українських військових.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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“Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож “парадом” не зайдемо”, - наголосив Сергій Гайдай.

Він також додав, що зараз йде процес підготовки визволення. Коли території деокупують - туди відразу повернеться українська влада.

Нагадаємо, що повітряні сили України ліквідували за тиждень 8 літаків РФ та 2 гелікоптери.

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