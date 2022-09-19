Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Луганщині Білогорівка повністю зачищена від російських окупантів - Гайдай

Дата публікації
Перегляди
1386
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Луганщині Білогорівка повністю зачищена від російських окупантів - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

На Луганщині Білогорівка повністю зачищена від російських окупантів.

В Луганській області ЗСУ повністю зачистили Білогорівку від російських окупантів. Населений пункт перебуває під контролем українських військових. 

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож “парадом” не зайдемо”, - наголосив Сергій Гайдай.

Він також додав, що зараз йде процес підготовки визволення. Коли території деокупують - туди відразу повернеться українська влада.

Нагадаємо, що повітряні сили України ліквідували за тиждень 8 літаків РФ та 2 гелікоптери.

Читайте також:

Новини ТСН 11:00 за 19 вересня 2022 року | Новини України

Новини ТСН 11:00 за 19 вересня 2022 року | Новини України

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1386
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація