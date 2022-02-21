На Луганщині через мінометний обстріл бойовиків припинено постачання газу до населеного пункту

На Луганщині через мінометний обстріл бойовиків припинено постачання газу до населеного пункту

Пошкоджень від влучання мін та осколків зазнали будівлі та обладнання газопостачальної установки, жертв немає.

У понеділок, 21 лютого, Лобачівську установка комплексної підготовки газу (УКПГ) в Луганській області обстріляли з мінометів проросійські бойовики.

Про це повідомили на офіційному сайті “Нафтогазу”

Внаслідок шести влучань мін та осколків було пошкоджено одоризаційну установку, операторну, службовий автомобіль та гараж.

“Жертв та потерпілих немає, персонал (водій та оператор) покинули територію УКПГ”, - повідомили в "Нафтогазі".

Внаслідок пошкодження обладнання УКПГ наразі перекрито постачання газу в село Лобачеве Щастинського району.

Нагадаємо, село Новогнатівка Волноваського району Донецької області у ніч на 20 лютого потрапило під обстріл. Пошкоджено 14 будинків мирних мешканців.

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