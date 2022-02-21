Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

На Луганщині через мінометний обстріл бойовиків припинено постачання газу до населеного пункту

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Луганщині через мінометний обстріл бойовиків припинено постачання газу до населеного пункту

УНІАН

Пошкоджень від влучання мін та осколків зазнали будівлі та обладнання газопостачальної установки, жертв немає.

У понеділок, 21 лютого, Лобачівську установка комплексної підготовки газу (УКПГ) в Луганській області обстріляли з мінометів проросійські бойовики.

Про це повідомили на офіційному сайті “Нафтогазу”

Внаслідок шести влучань мін та осколків було пошкоджено одоризаційну установку, операторну, службовий автомобіль та гараж. 

“Жертв та потерпілих немає, персонал (водій та оператор) покинули територію УКПГ”, - повідомили в "Нафтогазі".

Внаслідок пошкодження обладнання УКПГ наразі перекрито постачання газу в село Лобачеве Щастинського району.

Нагадаємо, село Новогнатівка Волноваського району Донецької області у ніч на 20 лютого потрапило під обстріл. Пошкоджено 14 будинків мирних мешканців.

Читайте також:

Наступна публікація