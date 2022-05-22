На Луганщині Червоний Хрест облаштував медичний пункт для хворих пацієнтів (фото)

Червоний Хрест України облаштував тимчасовий медичний пункт у Лисичанську.

У захищеному підвальному приміщенні в Лисичанську Луганської області лікар та медична сестра, які є волонтерами Червоного Хреста України, розпочали прийом хворих пацієнтів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У цьому пункті медики оглядають людей, консультують та видають життєво необхідні ліки, які надходять до міста з гуманітарним вантажем.

"У Лисичанську від тривалих обстрілів пошкоджено багато медичних закладів. Люди, які переховуються у бомбосховищах, не мають швидкого доступу до медичних послуг. Надважкі умови проживання в укриттях, загострення хронічних хвороб та поява нових захворювань завдають небезпеки здоров’ю. Тому волонтери Лисичанської міської організації Червоного Хреста України й вирішили організувати цей тимчасовий медичний пункт", – зазначила голова Луганської ОО Товариства Червоного Хреста України Ольга Кудаєва.

Тим часом окупанти штурмували Сєвєродонецьк з чотирьох напрямків, але ЗСУ змусили їх відступити.

Нагадаємо, українські військові знищили артилерійську установку окупантів завдяки сюжету російського каналу.

Читайте також: