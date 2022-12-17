На Луганщині десантники знищили позицію окупантів та боєкомплект (відео)

Десантники показали, як ліквідовують російських загарбників у Луганській області.
У Луганській області українські десантники за допомогою ударного дрона завдали ураження по позиції російських загарбників.
Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Так, на відео зафіксовано бойову роботу воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України в одному з районів Луганської області.
"За допомогою ударного дрону, було завдано ураження по живій силі противника. А згодом артилеристи-десантники остаточно знищили позицію російських окупантів та боєкомплект (на відео зафіксовано його детонацію)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ відбили атаки росіян біля понад 20 населених пунктів на Луганщині та Донеччині.
Станом на 16 грудня Росія втратила в Україні вже близько 97 270 солдат.
Російські окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військових через значні втрати серед особового складу.
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