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На Луганщині десантники знищили позицію окупантів та боєкомплект (відео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
1157
Час на прочитання
1 хв
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На Луганщині десантники знищили позицію окупантів та боєкомплект (відео)

Фото: скриншот з відео

Десантники показали, як ліквідовують російських загарбників у Луганській області.

У Луганській області українські десантники за допомогою ударного дрона завдали ураження по позиції російських загарбників.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.  

Так, на відео зафіксовано бойову роботу воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України в одному з районів Луганської області. 

"За допомогою ударного дрону, було завдано ураження по живій силі противника. А згодом артилеристи-десантники остаточно знищили позицію російських окупантів та боєкомплект (на відео зафіксовано його детонацію)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ відбили атаки росіян біля понад 20 населених пунктів на Луганщині та Донеччині.

Станом на 16 грудня Росія втратила в Україні вже близько 97 270 солдат.

Російські окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військових через значні втрати серед особового складу.

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Дата публікації
Перегляди
1157
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