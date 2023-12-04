На Луганщині дрони влучно знищили склад боєприпасів і техніку росіян – відео

Склад боєприпасів і техніку росіян ліквідували на Сватівському напрямку.
На Луганщині Сили оборони України знищили склад боєприпасів і техніку росіян у Сватівському районі.
Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
На відео – вдале влучання по техніці окупантів.
Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях здобули розвіддані про розміщення складу боєприпасів і бронетехніки агресора на лінії бойового зіткнення у Сватівському районі.
"У результаті двох нічних бойових вильотів БПЛА цілі успішно уражено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під Авдіївкою Bradley "відмінусувала" російську піхоту (відео).
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