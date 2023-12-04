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На Луганщині дрони влучно знищили склад боєприпасів і техніку росіян – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Луганщині дрони влучно знищили склад боєприпасів і техніку росіян – відео

Знищена техніка окупантів на Луганщині / Фото: скриншот

Склад боєприпасів і техніку росіян ліквідували на Сватівському напрямку.

На Луганщині Сили оборони України знищили склад боєприпасів і техніку росіян у Сватівському районі.

Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор. 

На відео – вдале влучання по техніці окупантів.

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях здобули розвіддані про розміщення складу боєприпасів і бронетехніки агресора на лінії бойового зіткнення у Сватівському районі.

"У результаті двох нічних бойових вильотів БПЛА цілі успішно уражено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Авдіївкою Bradley "відмінусувала" російську піхоту (відео).

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Дата публікації
Перегляди
156
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