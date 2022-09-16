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На Луганщині медзаклади переповнені окупантами: в Новоайдарі переобладнали дитячу лікарню

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На Луганщині медзаклади переповнені окупантами: в Новоайдарі переобладнали дитячу лікарню

Фото: Associated Press

Українські захисники продовжують боротися з російськими окупантами.

В захоплених містах Луганської області лікарні переповнені пораненими російськими окупантами. У Новоайдарі під військовий шпиталь переобладнали навіть дитячу лікарню.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, через велику кількість поранених у Новоайдарі під військові шпитал перепрофільовують цивільні медичні заклади. Дійшли окупанти до того, що переобладнали навіть дитячу лікарню.

"Нічого не повідомляють жителям так званої "республіки" про значні втрати росіян на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені та підлягають розформуванню", - розповів керівник області.

Гайдай також наголосив, що окупанти продовжують примусову мобілізацію. Для "полювання" за чоловіками вони використовують мікроавтобуси з написом "продам".

Як повідомлялося, ворог намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ. Внаслідок ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

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Дата публікації
Перегляди
312
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