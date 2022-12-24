На Луганщині лікарні перетворюють на військові шпиталі: до Старобільська привезли сотню поранених росіян

Кілька десятків окупантів "затрьохсотили" на Запоріжжі.
Армія Російської Федерації продовжує зазнавати значних втрат у війні в Україні. На тимчасово окупованих територіях східних областей ворог облаштовує нові місця для лікування поранених солдатів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні 24 грудня.
Оупаційна влада перепрофільовує лікарні в Біловодську та Марківці Луганської області у військові шпиталі. Така ж доля спіткала хірургічне відділення районної лікарні Старобільська. До слова, 19 грудня туди привезли близько сотні поранених російських військовослужбовців.
Крім того, 22 грудня в Запорізькій області було знищено два ворожі артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців армії РФ отримали поранення. Наразі Генштаб уточнює інформацію щодо ліквідованих окупантів.
Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ відбили низку атак російських окупантів в Луганській та Донецькій областях. Зокрема, біля Бахмута і Мар'їнки. Армія агресорки Росії завдала трьох ракетних та десять авіаційних ударів, а також 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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