На Луганщині мобілізовані "зеки" крадуть зброю у "своїх" і чимдуж накивають п’ятами — ОВА

Мобілізовані ув’язнені на Луганщині крадуть зброю і тікають, не бажаючи воювати за загарбників. Куди збувають цю зброю, наразі не відомо.

У тимчасово захопленій Луганщині мобілізовані до лав окупантів "зеки" крадуть зброю у "своїх" і тікають. Востаннє такий випадок стався в Антрациті.

Про це розповіли у Луганській ОВА.

Зазначається, що росіяни все частіше стали зберігати боєкомплекти у вантажівках – склади формувати бояться. Зокрема, багато таких автівок помітили жителі Алчевська. Вночі боєкомплекти із них завантажують у менші транспортні засоби для оперативної доставки на фронт.

"Є випадки, коли зникає зброя. Як от в Антрациті, де мобілізовані ув’язнені при підготовці вкрали зброю і втекли – зайшли їх лише через дві доби у шахті. Що вони встигли зробити за цей час – невідомо", - кажуть в Луганській ОДА.

Тим часом у Сватовому співробітникам, які виїхали, їхні керівники розсилають повідомлення з вимогою повернутися на роботу. У разі не повернення погрожують звільненням.

Нагадаємо, у Луганській області в полон українським військовим здався 21 мобілізований росіянин. Група новоспечених окупантів з Москви та Московської області скаржиться, що командування їх кинуло, а свої ж війська обстрілювали.

Тим часом, за слвоами очільника Луганщини Сергія Гайдая, підрозділи ЗСУ повільно, але впевнено просуваються вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. Упродовж місяця слід чекати добрих новин із цієї ділянки фронту. При цьому голова ОВА наголосив, що звільнення території дається нашим захисникам непросто і про це слід пам’ятати.

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