На Луганщині найближчим часом можуть посилитися атаки окупантів – Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай попередив, що найближчим часом окупанти можуть посилити атаки на Луганщині.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зазначив, що військове керівництво РФ не скасовувало завдавання для окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"На наш напрямок вони кидають всі сили, щоб вийти на адмінмежі і щоб було, що "продавати" населенню Російської Федерації. Те, що збільшилася кількість обстрілів, кількість авіаударів, збільшилася кількість атак. Ми бачимо, що це більше таке зондування, пошук слабких місць. Це вже одна частина, мабуть, початкова цього масованого наступу", - сказав Гайдай.

Ситуація на Луганщині

Російські війська продовжують свої атаки в Луганській області на кількох напрямках: Сватове, Кремінна і Білогорівка. Втім, наразі найгарячіше у Білогорівці та в районі Кремінної.

Сергій Гайдай заявляв, що новий наступ Росії може статися в будь-який день після 15 лютого.

Днями стало відомо, що російські солдати останні декілька днів активно вели атаки в напрямку Кремінної, однак відійшли, зазнавши суттєвих втрат.

Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що повторний наступ Росії на Україну триває вже щонайменше півтора тижня. На його думку, російські військові хочуть пройтися адміністративними кордонами Харківської та Донецької областей із півночі і, відповідно, Донецької та Дніпропетровської областей із півдня.

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