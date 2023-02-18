На Луганщині найважчим напрямком залишається Кремінський – збільшилась кількість атак окупантів

Російська армія збільшила кількість атак і обстрілів на Кремінському напрямку.

У Луганській області найважчим напрямком залишається Кремінський.

Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На Кремінському напрямку складно, але контрольовано. Суттєвого просування у ворога немає. Росіяни встановили потужну РЕБ, тож маємо обмежені можливості використання БПЛА", - розповів він.

Також він зазначив, що на Луганщині закінчуються "вагнерівці", в основному зараз на фронті, підготовлені двомісячним курсом молодого бійця, мобілізовані солдати.

Цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Луганщини позбавлено можливості отримувати медичну допомогу. Всі медзаклади росіяни переформатували під військові шпиталі.

Ситуація на Луганщині

Російські війська продовжують свої атаки в Луганській області на кількох напрямках: Сватове, Кремінна і Білогорівка.

Російські окупанти з усіх сил намагаються прорвати оборону українських захисників на Луганщині. Поблизу міста Кремінна загарбники збільшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ.

Сергій Гайдай попередив, що найближчим часом окупанти можуть посилити атаки на Луганщині. Він зазначив, що військове керівництво РФ не скасовувало завдавання для окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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