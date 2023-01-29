На Луганщині не хочуть лікувати поранених найманців "Вагнера": ті хворі на ВІЛ та сифіліс

Армія РФ продовжує продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. До лікарні у тимчасово окупованій Луганській області доправили близько 300 поранених найманців "Вагнера".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України

Зазначаєть, що вагнерівців доправили до 15 міської багатопрофільної лікарні Ювілейного на Луганщині. Проте лікувати їх ніхто не хоче.

"Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", - наголшують у зведенні.

Як повідомлялося, Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Так, у Краснодарі в’язнів активно вербують до складу приватної військової компанії "Вагнера".

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