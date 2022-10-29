На Луганщині окупаційна влада дозволила без підстав проводити обшуки у домівках людей - Гайдай

Росіяни посилили комендантську годину в регіоні.
Російські окупанти вводять нові порядки на тимчасово захоплених територіях Луганської області. Зокрема, нова "влада" дозволила без підстав проводити обшуки у домівках людей.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, окупанти посилили у регіоні комендантську годину та дозволили так званим правоохоронним органам проводити особистий огляд людей.Йдеться, про речі, житло, транспортні засоби мирних громадян. Крім того, "правоохоронці" мають право затримувати людей і транспортні засоби.
"Тобто, сподобалась квартира – можна її безпідставно обшукати, зайти щось цікаве. Ну або цінне", - наголосив Гайдай.
Крім того, голова ОВА повідомив, що у Червонопопівці на Кремінщині ЗСУ знищили близько 20 російських військових, а 30 осіб поранено.
Також Гайдай розповів, що в окупованому Біловодську росіяни живуть навіть у дитсадках.
Ситуація на Луганщині
Голова області Сергій Гайдай 5 жовтня заявив про початок деокупації Луганщини. Наразі він каже, що кожного дня ЗСУ просуваються на Луганському напрямку.
У середу, 26 жовтня, ЗСУ встановили прапор у селі Невське. Цей населений пункт розташований на кордоні Луганської та Харківської областей. Під час звільнення населеного пункту в українському полоні опинилося троє окупантів, ще 34 ворогів було знищено.
Тим часом окупанти готуються до оборони Попасної. У місті росіяни зводять оборонні споруди та вивезли з міста людей углиб області.
Крм того, трасу Сватове-Кремінна на Луганщині вдалося взяти ЗСУ під контроль. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий каже, що наразі "там триває бойова робота, про яку повідомлять пізніше".
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