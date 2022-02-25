На Луганщині окупант лізе в тил, але його атаки відбиваються: втрати встановлюють

На Луганщині окупант лізе в тил, але його атаки відбиваються: втрати встановлюють

Йдеться про бої під Щастям, Старобільськом, Біловодськом.

У Луганській області точаться потужні бої з окупантами.

Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ України, ворог відправляє диверсантів, які прагнуть потрапити у тил військ.

"У районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки. Інформація про втрати противника уточнюється. Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам.

Нагадаємо, зараз бої тривають на підступах до Києва поблизу Іванкова, де був підірваний міст.