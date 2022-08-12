На Луганщині окупанти масово руйнують цивільну інфраструктуру (фото)

Російські окупанти завдали по Луганщині ракетних ударів. Через що місцеві мешканці масово заявляють про руйнування цивільної інфраструктури.

На Луганщині російські окупанти масово руйнують цивільну інфраструктуру. Місцеві мешканці тільки за добу заявили про 12 порушень звичаїв війни.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

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Як стало відомо, до правоохоронців надійшло 12 звернень щодо порушення звичаїв війни, з яких 11 - стосуються руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, зруйнували окупанти квартири та приватні домоволодіння місцевих мешканців.

“Зареєстровано чотири факти мародерства, серед них на території, яка була окупована ще у 2014 році, а також з медзакладу Сєвєродонецьк. Захоплено дві адміністративні будівлі в Сєвєродонецьку та смт Новопсков. За добу, під час несення служби на блокпостах Донеччини, поліцейські ГУНП в Луганській області перевірили 222 транспортних засоби та 503 громадян. В ході перевірок було виявлено та вилучено 425 набоїв та 11 гранат”, - розповіли в пресслужбі МВС України.

Нагадаємо, що ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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