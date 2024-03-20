На Луганщині окупанти намагаються прорватися на одному з напрямків – Лисогор

Ворог намагається прорватися на Тернівському напрямку на Луганщині.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що окупаційна армія Росії намагається прорватися на Тернівському напрямку на Луганщині, там тривають тяжкі бої. Серебрянське лісництво й Білогорівка перебувають під постійними ворожими наземними атаками.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"Ситуація на Луганщині не змінюється. Трохи стало легше, зменшилася кількість КАБів. Росіяни продовжують обстріли як ствольною артилерією, так і системами залпового вогню, мінометними системами. Тривають важкі бої, вчора й сьогодні зранку ворог намагався прориватися на Тернівському напрямку", - наголосив Лисогор.

За його словами, Серебрянське лісництво й Білогорівка перебувають під постійними наземними атаками росіян. Проте ЗСУ завдають чіткі ураження окупантам, продавлюють і знищують ворожі системи залпового вогню, які виявляють дронами.

Нагадаємо, у Росії заявляють про захоплення нового села біля Авдіївки: аналітики США прокоментували (мапа).

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