На Луганщині окупанти намагаються знову захопити Білогорівку: Гайдай розповів про важливість селища

На Луганщині російська армія намагається повернути під свій контроль Білогорівку. Селище виступає для окупантів своєрідним плацдармом.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

"Що стосується Білогорівки, то для них (росіян - Ред.) - це певний плацдарм і плюс вони розуміють: якщо Білогорівку вони не зможуть захопити, то тоді наступним населеним пунктом може бути вже Лисичанськ", - каже він.

Слід зауважити, що про звільнення Білогорівки стало відомо 19 вересня. Окупанти повністю зруйнували селище. На момент звільнення там проживало 15 людей.

За його словами, окупаційне військове керівництво поставило завдання прорвати українську оборону у Луганській області. Втім, переконаний Гайдай, під натиском ЗСУ росіяни будуть залишати регіон.

"Щодня тривають важкі бої, обстріли. Але це не зупинить наших військових, вони щодня просуваються уперед – до звільнення Луганщини, хоча просування не таке стрімке, як нам хотілося б", - наголосив керівник Луганщини.

Також Гайдай розповів, що росіяни не забирають загиблих, яких ЗСУ знищили поблизу села Макіївка Сватівського району. Він пояснив це тим, що за загиблих окупантів в РФ обіцяли платити грошові компенсації, а "немає тіла - немає "Лади".

Нагадаємо, керівник Сєвєродонецької РВА Роман Власенко каже, що наразі в Луганській області найактивніші бойові дії відбуваються навколо Сватового. Втім, контрнаступ українських Збройних Сил України у регіоні сповільнився через погодні умови.

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