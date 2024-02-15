На Луганщині окупанти не в змозі полагодити навіть дорогу: в Мережі показали відео

За десять років в тимчасово окупованому Червоному Лучі ситуація не змінилася.

В тимчасово окупованому Червоному Лучі на Луганщині дороги, які росіяни начебто обіцяли покращити, як і все навколо занепадає.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив блогер Денис Казанський.

“Дороги в окупованому Червоному Лучі Луганської області. Парадний в'їзд до міста. Як розквіт він за 10 років без України. Як погарнішав з приходом російського світу. Недаремно боролися”, - риторично написав блогер.

На кадрах же видно, як по дорозі намагається їхати автівка, проте проїзжа частина вся складається з ям різного діаметру та глибини. І що цікаво, це не якась окрема ділянка дороги - з дірок складається увесь шлях, яким прямував водій.

На Луганщині окупанти не в змозі полагодити навіть дорогу

Нагадаємо, що Шойгу відвідав командний пункт військ РФ на Луганщині.

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