На Луганщині окупанти обстріляли 11 населених пунктів: зруйновані багатоповерхівки

На Луганщині російські окупанти під час обстрілів зруйнували приватні та багатоповерхові будинки.

Від місцевих мешканців надійшло понад 50 повідомлень про руйнування.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

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Російські окупанти обстрілювали смт Новотошківське - від місцевих надійшло 30 повідомлень про руйнування, а також Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Привілля, Гірське, Золоте, Воєводівку, Нижне та Оріхове.

“Поліцейські викрили трьох колаборантів, які активно співпрацюють з окупаційною владою, зареєстрували п’ять фактів захоплення майнових комплексів підприємств на тимчасово окупованій території області”, - розповіли в пресслужбі МВС України.

Нагадаємо, що в окупованій Кремінній росіяни розстрілюють людей на вулицях.

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