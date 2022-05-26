На Луганщині окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів: горіли будинок культури, квартири та фінустанова

На Луганщині окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів: горіли будинок культури, квартири та фінустанова

В Луганській області 25 травня російські окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів.

Через обстріли горіли будинки, квартири, фінустанови.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, ворог завдав ударів по Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську, Врубівці, Золотому, Тошківці, Катеринівки, Ниркововому, Гірському.

Внаслідок чого у Лисичанську горіли будинок культури, квартири, фінустанова та автомобілі місцевих мешканців. Наслідки обстрілів ліквідували підрозділи ДСНС. Руйнування отримали також багатоквартирні та приватні будинки. Постраждалих немає.

“В селі Устинівка Сєвєродонецького району вчора внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло дві людини. Через постійні обстріли окупантів Луганська область залишилася знеструмленою. Також відсутнє централізоване водопостачання. Воду для потреб населення продовжують розвозити пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС області”, - наголосили в пресслужбі МВС України.

Нагадаємо, що на Житомирщині на блокпості правоохоронці виявили в мікроавтобусі автомат, набої та корпус гранати.

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